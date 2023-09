436

O tenista espanhol Carlos Alcaraz derrotou o alemão Alexander Zverev em três sets na noite desta quarta-feira (6) e se classificou para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, onde enfrentará o russo Daniil Medvedev.



Alcaraz, atual campeão deste Grand Slam, venceu o ex-número dois do mundo por 6-3, 6-2 e 6-4 em duas horas e 29 minutos de jogo numa noite muito quente em Nova York.



O prodígio espanhol de 20 anos vai enfrentar Medvedev na sexta-feira, no duelo que pode ser o último passo antes de um possível e tão aguardado reencontro com Novak Djokovic na final de domingo.