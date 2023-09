Espanha e Holanda precisam vencer nas Eliminatórias da Eurocopa 2024

436

Duas das potências do futebol europeu, Espanha e Holanda, têm a obrigação de somar o máximo de pontos nos próximos dois jogos das eliminatórias se quiserem manter as chances de disputar a Eurocopa de 2024.



Já a França poderá dar um passo quase definitivo se vencer a Irlanda no Parque dos Príncipes, nesta quinta-feira (7).



Os 'Bleus' venceram todos os quatro jogos que disputaram e lideram o grupo B das eliminatórias do torneio que será disputado na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho do ano que vem.



No mesmo grupo, a Holanda luta pela segunda vaga e está numa posição delicada, com uma vitória e uma derrota em dois jogos disputados.



Qualquer resultado que não seja uma vitória em casa nesta quinta-feira contra a Grécia, que tem seis pontos em três jogos, vai piorar a situação dos holandeses, que chegaram às quartas de final da última Copa do Mundo no Catar, e aumentar a pressão sobre o técnico Ronald Koeman.



No grupo A, a Espanha também vai lutar para não se complicar depois de perder fora de casa para a Escócia, seleção revelação desta chave e líder com 12 pontos em quatro jogos e que viajará para enfrentar o Chipre.



Depois do fiasco no Catar (em que foi eliminada nos pênaltis pelo Marrocos nas oitavas de final) e da conquista da Liga das Nações, a nova 'Roja' de Luis de la Fuente precisa garantir os pontos em sua visita à Geórgia e contra Chipre, seu adversário da terça-feira da próxima semana, para evitar sustos.



- Itália busca revanche -



No grupo C, a Inglaterra de Gareth Southgate, atual vice-campeã continental, tem tudo para marcar presença na Eurocopa depois de conquistar os 12 pontos possíveis, embora no sábado tenha um adversário de respeito, a Ucrânia, num jogo que será disputado na Polônia por causa do conflito naquele país.



A Ucrânia poderá ser um pesadelo para a Itália, atual campeã europeia, que já perdeu para a Inglaterra e terá de superar a saída do técnico Roberto Mancini, que se transferiu para a Arábia Saudita.



Antes de enfrentar os ucranianos na terça-feira, a Itália terá pela frente no sábado a Macedônia do Norte, seleção que tirou a 'Azzurra' da Copa do Mundo do Catar. Será também a estreia do técnico Luciano Spalletti no comando da equipe.



A Croácia, semifinalista no Catar, tem grandes chances de assumir a liderança do grupo D se vencer os seus próximos dois adversários, Letônia e Armênia, aproveitando o fato dos seus principais concorrentes, Turquia e País de Gales, disputarem apenas um jogo nesta janela.



Caso semelhante é o da Bélgica no Grupo F. Com sete pontos em três jogos, os belgas vão jogar contra duas seleções acessíveis, Azerbaijão e Estônia, enquanto os seus principais adversários, Áustria e Suécia, se enfrentam na terça-feira, em Solna.



Por fim, a seleção de Portugal de Cristiano Ronaldo e Roberto Martínez pode praticamente garantir a vaga na Euro-2024 se vencer os próximos dois jogos, contra Eslováquia, na sexta-feira, e Luxemburgo, na próxima segunda-feira.



Cristiano Ronaldo, atual jogador do Al Nassr, acaba de ultrapassar a barreira dos 850 gols na carreira.



"Quero mais", disse ele nesta quarta-feira em uma coletiva de imprensa em Oeiras, nos arredores de Lisboa. "Enquanto jogar, a fasquia tem que ser sempre pensar grande e olhar para cima", disse o astro, que tem 38 anos.



- Programação das Eliminatórias para a Eurocopa-2024 (horário de Brasília):



. Quinta-feira:



Grupo B



(15h45) França - Irlanda



Holanda - Grécia



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. França 12 4 4 0 0 9 0



2. Grécia 6 3 2 0 1 5 2



3. Irlanda 3 3 1 0 2 4 3



4. Holanda 3 2 1 0 1 3 4



5. Gibraltar 0 4 0 0 4 0 12



Grupo E



(15h45) República Tcheca - Albânia



Polônia - Ilhas Faroe



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. República Tcheca 7 3 2 1 0 6 1



2. Albânia 6 3 2 0 1 5 2



3. Moldávia 5 4 1 2 1 4 5



4. Polônia 3 3 1 0 2 4 6



5. Ilhas Faroe 1 3 0 1 2 2 7



Grupo G



(10h00) Lituânia - Montenegro



(15h45) Sérvia - Hungria



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Hungria 7 3 2 1 0 5 0



2. Sérvia 7 3 2 1 0 5 1



3. Montenegro 4 3 1 1 1 1 2



4. Bulgária 2 4 0 2 2 2 6



5. Lituânia 1 3 0 1 2 1 5



Grupo H



(11h00) Cazaquistão - Finlândia



(15h45) Dinamarca - San Marino



Eslovênia - Irlanda do Norte



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Finlândia 9 4 3 0 1 10 3



2. Cazaquistão 9 4 3 0 1 8 4



3. Dinamarca 7 4 2 1 1 7 5



4. Eslovênia 7 4 2 1 1 5 4



5. Irlanda do Norte 3 4 1 0 3 2 3



6. San Marino 0 4 0 0 4 0 13



. Sexta-feira:



Grupo A



(13h00) Geórgia - Espanha



(15h45) Chipre - Escócia



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Escócia 12 4 4 0 0 9 1



2. Geórgia 4 3 1 1 1 3 4



3. Noruega 4 4 1 1 2 5 7



4. Espanha 3 2 1 0 1 3 2



5. Chipre 0 3 0 0 3 2 8



Grupo D



(15h45) Croácia - Letônia



Turquia - Armênia



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Turquia 9 4 3 0 1 7 5



2. Armênia 6 3 2 0 1 7 5



3. Croácia 4 2 1 1 0 3 1



4. Gales 4 4 1 1 2 4 7



5. Letônia 0 3 0 0 3 3 6



Grupo J



(15h45) Luxemburgo - Islândia



Bósnia - Liechtenstein



Eslováquia - Portugal



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Portugal 12 4 4 0 0 14 0



2. Eslováquia 10 4 3 1 0 5 1



3. Luxemburgo 7 4 2 1 1 4 6



4. Bósnia 3 4 1 0 3 3 7



5. Islândia 3 4 1 0 3 8 6



6. Liechtenstein 0 4 0 0 4 0 14



. Sábado:



Grupo C



(13h00) Ucrânia - Inglaterra



(15h45) Macedônia do Norte - Itália



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Inglaterra 12 4 4 0 0 15 1



2. Ucrânia 6 3 2 0 1 4 4



3. Itália 3 2 1 0 1 3 2



4. Macedônia do Norte 3 3 1 0 2 4 11



5. Malta 0 4 0 0 4 1 9



Grupo F



(10h00) Azerbaijão - Bélgica



(13h00) Estônia - Suécia



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Áustria 10 4 3 1 0 9 3



2. Bélgica 7 3 2 1 0 7 1



3. Suécia 3 3 1 0 2 5 5



4. Estônia 1 3 0 1 2 2 6



5. Azerbaijão 1 3 0 1 2 2 10



Grupo I



(13h00) Andorra - Belarus



(15h45) Kosovo - Suíça



Romênia - Israel



Classificação: Pts J V E D GP GC



1. Suíça 10 4 3 1 0 12 3



2. Romênia 8 4 2 2 0 6 3



3. Israel 7 4 2 1 1 5 6



4. Belarus 3 4 1 0 3 4 10



5. Kosovo 3 4 0 3 1 3 4



6. Andorra 1 4 0 1 3 3 7