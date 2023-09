436

A tenista americana Madison Keys venceu nesta quarta-feira (6) a tcheca Marketa Vondrousova, campeã do último Wimbledon, e está de volta a uma semifinal do Aberto dos Estados Unidos após cinco anos.



Keys, número 17 do ranking mundial, derrotou de forma contundente Vondrousova (9ª) por 6-1 e 6-4 em uma hora e 26 minutos de jogo em Nova York.



Vice-campeã deste Grand Slam em 2017, Keys enfrentará nas semifinais desta quinta-feira a bielorrussa Aryna Sabalenka, que garantiu se tornar a número 1 do mundo na próxima segunda-feira.