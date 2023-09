'Bandeira russa não pode estar nos Jogos de Paris', diz Macron

436

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu que a bandeira russa tenha sua presença negada nos Jogos Olímpicos Paris-2024 e afirmou que a Rússia não pode participar do evento por ter cometido "crimes de guerra", em entrevista ao jornal esportivo francês L'Équipe, publicada nesta quarta-feira (6).



Questionado sobre a possível presença de atletas russos competindo individualmente, o chefe de Estado francês respondeu: "Quero que seja uma decisão em consciência do mundo olímpico (...) Não cabe ao Estado anfitrião decidir o que o COI [Comitê Olímpico Internacional] deve fazer".



"Confio totalmente em Thomas Bach [o presidente do COI]", disse.



O Presidente Macron também desejou que "os ucranianos se unam a esta reflexão".



"Evidentemente que a bandeira russa não pode estar nos Jogos de Paris, acredito que isso gera um consenso", afirmou o chefe de estado nesta entrevista, "porque a Rússia como país não tem lugar num momento em que cometeu crimes de guerra e em que deporta crianças".



"A verdadeira questão que o mundo olímpico terá de decidir é que lugar dar aos atletas russos que por vezes se prepararam durante toda a vida e que também podem ser vítimas deste regime", acrescentou.



Mas perguntado sobre como diferenciar os atletas russos que apoiam o seu governo daqueles que são contra ou são vítimas dele, Macron respondeu: "Essa é a verdadeira questão e é aí que o mundo olímpico deve, em consciência, dar a sua opinião e especificar as garantias".



"É necessário que seja algo que os ucranianos entendam (...) Esse é o equilíbrio que temos de fazer", afirmou.