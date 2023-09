Sob forte calor, Medvedev vence Rublev e vai às semifinais do US Open

436

O tenista russo Daniil Medvedev derrotou seu compatriota e amigo Andrey Rublev em três sets nesta quarta-feira (6) e avançou às semifinais do Aberto dos Estados Unidos.



Medvedev, terceiro cabeça-de-chave, venceu Rublev (8º), que sofreu sua nona derrota nas quartas de final do Grand Slam, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-4.



Campeão do torneio em 2021, Medvedev enfrentará nas semifinais o vencedor do último duelo das quartas de final desta quarta-feira, entre o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão, e o alemão Alexander Zverev.



O ex-número um do mundo, que conquistou seu único título de Grand Slam na edição de 2021 em Nova York, está ansioso para retornar à final após sua eliminação no ano passado nas oitavas de final contra Nick Kyrgios.



Competindo sob um forte calor e umidade em Flushing Meadows, onde as temperaturas rondavam os 35º, um exausto Medvedev se aproximou de uma das câmeras da quadra durante o terceiro set para enviar uma mensagem de protesto.



"Vocês não podem imaginar. Um jogador vai morrer e aí vocês vão ver", disse o russo.



"As condições foram brutais. A única coisa boa é que os dois jogadores sofrem", disse Medvedev na entrevista após a partida, que durou duas horas e 48 minutos.



"No final do primeiro set não conseguia mais ver a bola e, assim como ele, joguei por instinto", disse o russo, que solicitou atendimento médico duas vezes, foi examinado e usou um inalador.



Dominando com seu saque e mais eficaz em momentos-chave, Medvedev sempre manteve o controle da partida contra Rublev, que só conseguiu ficar em vantagem por um breve período no terceiro set.



Com esse resultado, Medvedev desferiu uma nova e dolorosa derrota para Rublev, seu amigo, que compete com ele desde criança e é padrinho de sua filha.



Rublev deixou escapar sua nona chance de se classificar para as semifinais de um Grand Slam. Outra delas também ocorreu contra Medvedev nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos em 2020.



O tenista de Moscou de 25 anos vinha mostrando confiança no último Grand Slam do ano depois de conquistar seu primeiro título de Masters 1000 em Monte Carlo, em abril.



Depois de resistir à derrota salvando quatro match points, Rublev acabou reconhecendo a superioridade de Medvedev com um abraço na rede.



Medvedev agora espera um adversário para as semifinais de sexta-feira, onde poderá ter a chance de se vingar da derrota para Alcaraz na final de Indian Wells no início da temporada, caso o espanhol vença o alemão Alexander Zverev nesta quarta-feira.