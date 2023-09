436

O tenista russo Daniil Medvedev derrotou seu compatriota e amigo Andrey Rublev em três sets nesta quarta-feira (6) e avançou às semifinais do Aberto dos Estados Unidos.



Medvedev, terceiro cabeça-de-chave, venceu Rublev (8º), que sofreu sua nona derrota nas quartas de final do Grand Slam, com parciais de 6-4, 6-3 e 6-4.



Campeão do torneio em 2021, Medvedev enfrentará nas semifinais o vencedor do último duelo das quartas de final desta quarta-feira, entre o espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão, e o alemão Alexander Zverev.