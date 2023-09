Verratti fica de fora da lista do PSG para Liga dos Campeões

436

O meia italiano Marco Verratti foi excluído da lista de jogadores relacionados pelo técnico Luis Enrique para a disputa da Liga dos Campeões 2023-2024, divulgada nesta quarta-feira (6) pelo Paris Saint-Germain.



Esta decisão pode ser um sinal de uma transferência iminente do jogador, possivelmente para o futebol do Catar.



Verratti teve uma péssima temporada 2022-2023 e com a chegada de Luis Enrique ao comando do time parisiense, entrou para a lista de jogadores que podem ir embora.



Aos 30 anos, Marco Verratti era inicialmente cotado como um possível novo reforço de algum clube da liga saudita, como muitos outros nos últimos meses, mas os últimos rumores o colocam na órbita do Al Arabi do Catar.



Na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain está em um grupo teoricamente difícil, com Borussia Dortmund, Milan e Newcastle.