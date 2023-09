436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou nesta quarta-feira (6), em visita a Kiev, que seu país concederá à Ucrânia uma nova ajuda de mais de US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5 bilhões), para ajudar o país a "dar impulso" à sua contraofensiva contra as forças russas.



"Os Estados Unidos se comprometeram a dar à Ucrânia os meios para escrever seu futuro por si própria. No dia de hoje, anunciamos uma nova ajuda de mais de 1 bilhão de dólares", declarou Blinken, durante coletiva de imprensa com seu contraparte ucraniano, Dmitro Kuleba.