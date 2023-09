EUA fornecerá munições de urânio empobrecido à Ucrânia

436

Os Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia munições para tanques com urânio empobrecido como parte de um pacote de ajuda de 175 milhões de dólares (870 milhões de reais, na cotação atual), informou o Pentágono nesta quarta-feira (6).



Os projéteis de 120 mm são para os M1 Abrams americanos, disse o Departamento de Defesa em um comunicado, referindo-se aos tanques que Washington prometeu fornecer a Kiev.



Esta é a primeira vez que os Estados Unidos informam a entrega à Ucrânia de munições deste tipo, capaz de perfurar blindagem, mas que desperta controvérsias devido aos riscos tóxicos para militares e a população civil.



O urânio é um metal extremamente denso, que não se deforma em contato com o alvo. Por isso, é usado em projéteis e bombas por sua capacidade de penetração.



Há alguns meses, o Reino Unido já tinha anunciado a intenção de fornecer munições com urânio empobrecido à Ucrânia, uma iniciativa denunciada por Moscou.



Este anúncio ocorre enquanto as forças armadas ucranianas realizam uma contraofensiva contra os russos. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em visita a Kiev nesta quarta-feira, avaliou que a Ucrânia estava realizando avanços "muito animadores".



Os Estados Unidos, que lideram uma coalizão internacional em apoio à Ucrânia, prometeu cerca de 43 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 214 bilhões, na cotação atual) em ajuda a Kiev desde que o conflito começou, em fevereiro de 2022.