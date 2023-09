Possíveis restos de drone são encontrados na Romênia, vizinha à Ucrânia

436

A Romênia encontrou possíveis restos de um drone em seu território, anunciou, nesta quarta-feira (6), o governo de Bucareste, que havia desmentido inicialmente a Ucrânia, que afirmou que artefatos explosivos russos caíram no país vizinho, membro da Otan.



"Os investigadores descobriram, na noite de 5 de setembro [terça-feira], elementos que parecem ser restos de um drone", declarou o ministério da Defesa romeno em um comunicado.



Estudos técnicos serão realizados para determinar "sua origem" e "as conclusões serão publicadas quando for possível", acrescentou.



Os fragmentos foram encontrados em Plauru, uma cidade romena localizada em frente ao porto fluvial ucraniano de Izmail, no Danúbio, que separa a Romênia da Ucrânia.



O presidente Klaus Iohannis, que havia negado no dia anterior a presença de qualquer vestígio em território romeno, disse que "caso se confirme que esses elementos pertencem a um drone russo, isso seria completamente inadmissível".



Ele acrescentou que isto seria "uma grande violação da soberania e da integridade territorial da Romênia", no início de uma cúpula que reúne líderes da Europa central e oriental.



Iohannis disse ter informado "o secretário-geral da Otan e aliados" do ocorrido por meio de seu embaixador.



"Os aliados expressaram forte solidariedade à Romênia", comentou à noite o porta-voz da Aliança Atlântica, Dylan White, em uma declaração enviada à AFP.



"Seguimos vigiando a situação com atenção", acrescentou, lembrando que a Otan "reforçou" sua presença na região do mar Negro desde o início da guerra.



Desde a suspensão, em julho, do acordo que facilitava à Ucrânia exportar cereais pelo mar Negro, a Rússia aumentou os bombardeios na região desse país fronteiriço com a Romênia, onde há portos e infraestruturas importantes para o comércio.



