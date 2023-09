Sabalenka vence Zheng e vai às semifinais do US Open

436

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, próxima número 1 do mundo, derrotou nesta quarta-feira (6) a jovem chinesa Qinwen Zheng e avançou para sua terceira semifinal consecutiva do Aberto dos Estados Unidos.



Sabalenka levou apenas 28 minutos para vencer o primeiro set por 6-1 contra Zheng, de 20 anos, e depois fechou o duelo levando a segunda parcial por 6-4, nessa que foi a primeira partida do dia na quadra central de Nova York.



A bielorrussa de 25 anos, que vai desbancar Iga Swiatek do primeiro lugar do ranking da WTA na segunda-feira, enfrentará nas semifinais a vencedora da outra partida desta quarta-feira, entre a tcheca Marketa Vondrousova e a americana Madison Keys.



"Definitivamente joguei um ótimo tênis hoje, estou muito feliz por ter vencido. Ela jogou um tênis incrível neste torneio", reconheceu Sabalenka, se referindo à sua adversária.



Aos 25 anos, a bielorrussa se consolidou nesta temporada como uma presença constante nas últimas fases dos Grand Slams, chegando a cinco grandes semifinais consecutivas e conquistando o seu primeiro título no Aberto da Austrália.



Depois de uma longa perseguição, a regularidade de Sabalenka lhe permitirá destronar Iga Swiatek como número 1 após a inesperada derrota da polonesa nas oitavas de final.



"Obviamente estou feliz por ser a número 1, é muito importante. Mas primeiro tenho coisas a fazer em Nova York", destacou a tenista de Minsk, com um sorriso no rosto.



Depois de ficar dois anos consecutivos a um passo da final, Sabalenka tem uma oportunidade de ouro de ser coroada em Flushing Meadows após as eliminações nos últimos dias de favoritas como Swiatek, Jessica Pegula e Ons Jabeur.



"Estou muito feliz por ter mais uma chance de fazer melhor nas semifinais", disse Sabalenka, que perdeu para Swiatek nessa fase no ano passado.



Zheng, por sua vez, pagou no início da partida pelo nervosismo de estrear nas quartas de final de um Grand Slam aos 20 anos.



A chinesa, uma das revelações desta edição após a vitória sobre Ons Jabeur, ficou sem respostas diante da direita devastadora de Sabalenka e não teve chances de quebrar seu saque.



Depois de começar o jogo sofrendo um retumbante 5-0, a promessa asiática só conseguiu fazer frente a Sabalenka no segundo set, até que a nova número um deu o golpe final com sua quebra no sétimo game.



Zheng era a primeira tenista chinesa a ficar entre as oito primeiras em Nova York desde Wang Qiang em 2019.