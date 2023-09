436

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, próxima número 1 do mundo, derrotou nesta quarta-feira (6) a jovem chinesa Qinwen Zheng e avançou para sua terceira semifinal consecutiva do Aberto dos Estados Unidos.



Sabalenka levou apenas 28 minutos para vencer o primeiro set por 6-1 contra Zheng, de 20 anos, e depois fechou o duelo vencendo a segunda parcial por 6-4, nessa que foi a primeira partida do dia na quadra central de Nova York.



A bielorrussa de 25 anos, que vai desbancar Iga Swiatek do primeiro lugar do ranking da WTA na segunda-feira, enfrentará nas semifinais a vencedora da outra partida desta quarta-feira, entre a tcheca Marketa Vondrousova e a americana Madison Keys.