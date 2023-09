Recém-descoberto cometa Nishimura estará visível no céu em breve

436

O cometa Nishimura, descoberto há apenas um mês, está atualmente se dirigindo em direção ao Sol e brilhará ao máximo durante o final de semana, oferecendo um espetáculo visível com binóculos ou até mesmo a olho nu.



Esse pequeno corpo rochoso e gelado, cujo tamanho exato ainda não é conhecido, recebeu o nome de um astrônomo amador japonês, Hideo Nishimura, que o avistou pela primeira vez em 11 de agosto.



P1", seu nome científico, possui uma órbita de longo período, com sua última passagem próxima ao Sol datando de 437 anos atrás, como explicou o pesquisador Nicolas Biver, do Centro Nacional de Pesquisa Científica no Observatório de Paris-PSL, à AFP.



Não foram encontrados registros de sua última visita nos arquivos astronômicos, informou o astrofísico.



Quando os cometas (corpos celestes das regiões frias do sistema solar) se aproximam da Terra, o gelo em seu núcleo sublima e libera uma longa trilha de poeira que reflete a luz do Sol.



É essa cauda brilhante que pode ser observada.



O cometa Nishimura passará o mais próximo possível do Sol em 17 de setembro. Nesse momento, estará a 33 milhões de quilômetros da estrela, ou seja, "menos de um quarto da distância entre a Terra e o Sol", e a 125 milhões de quilômetros da Terra, de acordo com Biver. A cauda do cometa Nishimura é de cor verde, pois contém "mais gás do que poeira".