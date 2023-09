OMS: Bangladesh sofre pior epidemia de dengue de sua história

436

Bangladesh enfrenta a epidemia de dengue mais grave de sua história, com 135 mil casos e 650 mortes desde abril causadas pela doença transmitida por mosquitos, anunciou nesta quarta-feira (6) a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Mais de 300 mortes causadas por dengue foram registradas somente no mês passado no oitavo país mais populoso do mundo, disse a agência de saúde das Nações Unidas.



"A epidemia pressiona o sistema de saúde", afirmou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva online.



À medida que os casos começaram a diminuir na capital Daca, aumentaram em outras regiões do país, acrescentou.



A OMS enviou especialistas ao local em Bangladesh e ajuda as autoridades a reforçar a vigilância, aumentar a capacidade dos laboratórios e a melhorar a comunicação com as comunidades afetadas, afirmou.



A dengue é uma doença endêmica em áreas tropicais que causa febre alta, vômitos, náuseas, dores de cabeça e, em casos mais graves, hemorragias que podem levar à morte.