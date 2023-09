Manchester United anuncia que está levando 'muito a sério' acusação de agressão contra Antony

436

O Manchester United afirmou nesta quarta-feira (6), em um comunicado, que leva "muito a sério" as acusações feitas contra o jogador brasileiro Antony, acusado de agressão e intimidação por sua ex-namorada.



"O Manchester United reconhece as acusações existentes contra Antony e entende que a Polícia está realizando uma investigação. Enquanto se aguarda mais informações, o clube não comentará mais sobre o assunto", afirmou o time inglês.



"Como um clube, estamos levando o assunto muito a sério, considerando o impacto das acusações", acrescentou a nota, sem informar se o jogador continuará na equipe após ter sido cortado da convocação pela Seleção Brasileira.



Na última segunda-feira, o atacante de 23 anos foi desconvocado para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, logo após a divulgação das alegações feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin.



No mesmo dia, o jogador afirmou, em sua conta do Instagram, que é "vítima de falsas acusações".



"Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que eu sou inocente", escreveu.



O treinador da Seleção, Fernando Diniz, havia convocado Antony para os jogos contra a Bolívia e o Peru (8 e 12 de setembro, respectivamente).



Prints de conversas de WhatsApp publicados na segunda-feira mostram supostas ameaças e intimidações feitas pelo jogador à Gabriela.



Em um trecho da conversa, a ex-namorada do atleta diz que ele deve pedir perdão "pelos chutes e agressões".



A mulher, que levou o caso à polícia em São Paulo, também aparece em uma foto com um ferimento na cabeça.



Antony, por sua vez, disse que sua relação com Gabriela era "tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física".



Este não é o primeiro caso de agressão contra mulheres registrado no Manchester United.



No início de 2022, o atacante Mason Greenwood foi acusado de estupro e violência doméstica. Entretanto, as acusações foram retiradas em fevereiro deste ano.



O clube optou por um empréstimo do jogador inglês ao Getafe, da Espanha.