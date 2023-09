Ataque russo mata 16 pessoas no leste da Ucrânia

436

Ao menos 16 pessoas morreram nesta quarta-feira (6) em um bombardeio russo que atingiu um mercado de Kostantinovka, cidade do leste da Ucrânia, anunciou o presidente Volodimir Zelensky nas redes sociais.



"A artilharia dos terroristas russos matou 16 pessoas na cidade de Kostantinovka, na região de Donetsk", afirmou Zelensky, antes de informar que o ataque atingiu um mercado, lojas e uma farmácia.



"Infelizmente, o número de mortos e feridos pode aumentar", disse.



O primeiro-ministro Denys Shmygal disse que entre as vítimas fatais está uma criança.



Imagens das câmeras de segurança mostram uma rua comercial tranquila quando, de repente, se ouve o estrondo de um projétil e, em seguida, uma explosão muito forte. Outro vídeo mostra edifícios em chamas.



Kostantinovka fica a 30 km de Bakhmut, cenário de uma batalha intensa há um ano. As cidades próximas também são bombardeadas.