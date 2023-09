Homem que lançou explosivo na direção do premiê japonês é indiciado

436

O homem acusado de lançar um explosivo improvisado em abril na direção do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, foi indiciado por tentativa de assassinato, anunciou nesta quarta-feira (6) a porta-voz do tribunal que analisa o caso.



Ryuji Kimura, 24 anos, foi detido como suspeito de lançar um objeto similar a uma bomba de fumaça durante um evento eleitoral na região oeste do Japão, que não deixou feridos.



O ato aconteceu menos de um ano após o assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em outro evento de campanha.



A porta-voz de um tribunal de distrito de Wakayama anunciou que Kimura foi indiciado nesta quarta-feira.



Durante a operação de busca na residência de Kimura após o evento eleitoral, a polícia encontrou pólvora, além de objetos com forma de tubo e outras ferramentas.



Kimura não fez qualquer declaração desde sua detenção, segundo o canal público NHK.



A imprensa nipônica informou que o acusado foi submetido a uma avaliação psiquiátrica durante três meses, antes de ser indiciado.



Kimura já havia apresentado uma queixa contra o governo, ao reclamar da idade mínima exigida para ser candidato nas eleições.