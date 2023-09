Ben Shelton vence Tiafoe e vai enfrentar Djokovic nas semis do US Open

436

O tenista americano Ben Shelton, de 20 anos, venceu na noite desta terça-feira (5) seu compatriota Frances Tiafoe e se classificou para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, onde enfrentará o astro sérvio Novak Djokovic.



Shelton, número 47 do ranking da ATP, superou Tiafoe (9º), semifinalista da última edição, com seu saque impressionante, por 3 sets a 1, parciais de 6-2, 3-6, 7-6 e 6-2.



A jovem promessa de Atlanta, que disputará sua primeira semifinal de Grand Slam, será o americano mais jovem entre os quatro primeiros no Aberto dos Estados Unidos desde Michael Chang em 1992.



"Sinto que deixei tudo aqui. Foi uma batalha emocional e um clima incrível, obrigado por me incentivarem", declarou o jovem sob o olhar orgulhoso de seu pai e ex-jogador, Bryan Shelton, nas tribunas.



Sem nenhum título ATP em seu currículo, Shelton terá pela frente na quinta-feira a dura missão de parar Djokovic em seu caminho rumo ao seu tão esperado 24º título de Grand Slam.



Djokovic "tem 23 desses (títulos), certo?", se perguntou Shelton com um sorriso.



Djokovic "tem 23 desses (títulos), certo?", se perguntou Shelton com um sorriso.

"Melhor do que isso impossível!", disparou Shelton, de 20 anos, sobre o duelo inédito com Djokovic.



A jornada terminou com este vibrante confronto entre Tiafoe e Shelton, duas novas figuras poderosas e carismáticas do tênis americano, que espera há 20 anos para ter um novo campeão em seu Grand Slam.



Shelton, cujo melhor resultado em um torneio 'major' foram as quartas de final do Aberto da Austrália, implantou uma estratégia muito arriscada desde o início, confiando cegamente em seu temível saque.



Com sua prodigiosa esquerda, desenvolvida desde a infância quando jogava futebol americano como 'quarterback', Shelton registrou os saques mais potentes deste torneio, de até 240



Contra Tiafoe não se importou de cometer um total de 14 duplas faltas, várias delas até em set points, mas também obteve 11 'aces' para os quais o adversário não teve resposta.



Sob o olhar de celebridades como a atriz Emma Watson, os tenistas norte-americanos travaram uma troca de projéteis em que Shelton conseguiu assumir a primeira vantagem.



Tiafoe, de 25 anos, era teoricamente o favorito a se classificar depois de no ano passado ter se destacado nesta fase ao eliminar Rafael Nadal.



'Big Foe' reagiu vencendo o segundo set e lançando a batalha decisiva ao terceiro, que foi resolvida num caótico tiebreak.



Shelton teve dois set points a seu favor, mas sua imprudência o levou a cometer duas duplas faltas consecutivas que deram essa oportunidade ao adversário.



Tiafoe também errou e foi Shelton quem venceu o set, desferindo um golpe final que abalou o adversário.



"Às vezes você tem que desligar o cérebro, fechar os olhos e simplesmente golpear", disse Shelton sobre sua estratégia no tiebreak decisivo.