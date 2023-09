436

O tenista americano Ben Shelton, de 20 anos, venceu na noite desta terça-feira (5) seu compatriota Frances Tiafoe e se classificou para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, onde enfrentará o astro sérvio Novak Djokovic.



Shelton, número 47 do ranking da ATP, superou Tiafoe (9º), semifinalista da última edição, com seu saque impressionante, por 3 sets a 1, parciais de 6-2, 3-6, 7-6 e 6-2.



A jovem promessa de Atlanta, que disputará sua primeira semifinal de Grand Slam, será o americano mais jovem entre os quatro primeiros no Aberto dos Estados Unidos desde Michael Chang em 1992.