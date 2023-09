Muchova vence Cirstea e vai enfrentar Coco Gauff nas semifinais do US Open

436

A tenista tcheca Karolina Muchova, vice-campeã de Roland Garros, derrotou na noite desta terça-feira (5) a veterana romena Sorana Cirstea e se classificou pela primeira vez para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos, onde vai buscar uma revanche contra a jovem americana Coco Gauff após sua recente derrota em Cincinnati.



Número 10 do ranking mundial, Muchova superou Cirstea (30ª) por 6-0 e 6-3 na quadra central de Flushing Meadows.



"É uma vitória tão linda. Esta quadra é incrível", declarou Muchova, sorridente, ainda sem querer pensar no duelo contra Gauff.



"Ela é uma grande jogadora e tem a torcida ao seu lado. Vai ser difícil, mas primeiro tenho que descansar um pouco", disse a tcheca sobre Gauff, que, aos 19 anos, a derrotou em dois sets em agosto, no WTA 1000 de Cincinnati.



Muchova, que ocupava a 235ª posição no ranking da WTA quando competiu no ano passado em Flushing Meadows, vem fazendo uma temporada espetacular na qual chegou à final em Roland Garros, onde perdeu para a número 1 do mundo, Iga Swiatek.



Contra Cirstea, Muchova não deu sinais de sofrer de problemas no antebraço direito, no qual precisou usar um grande curativo.



Num início de jogo frenético, a tcheca emendou dois break points consecutivos e depois defendeu o seu serviço num game épico de quase 20 minutos em que a romena deixou escapar nove chances de quebras.



Muito mais afiada no serviço e precisa nos momentos-chave, Muchova venceu o primeiro set sem ceder um único game sob o forte calor e umidade da noite nova-iorquina.



Após o intervalo, Cirstea, 33 anos, tentou resistir em um dos jogos mais importantes de sua carreira.



A romena estava de volta às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez desde 2009, depois de eliminar adversárias de peso como Elena Rybakina, quarta cabeça de chave.



Cirstea venceu seu primeiro game na partida e depois quebrou o serviço de Muchova para abrir 2-0, mas a tcheca se impôs com winners (32 no total, contra 12 de sua oponente).



Muchova é a segunda tenista tcheca a chegar às semifinais do Aberto dos Estados Unidos neste século, depois de Karolina Pliskova, vice-campeã em 2016.



"Tem muita concorrência na República Tcheca. É dura, mas ao mesmo tempo é ótima porque apoiamos umas às outras", disse ela.