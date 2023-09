436

A tenista tcheca Karolina Muchova, vice-campeã de Roland Garros, derrotou na noite desta terça-feira (5) a veterana romena Sorana Cirstea e se classificou pela primeira vez para as semifinais do Aberto dos Estados Unidos.



A tcheca de 27 anos lutará por uma vaga na final contra a americana Coco Gauff que, aos 19 anos, é a favorita absoluta do público nova-iorquino.



Número 10 do ranking mundial, Muchova superou Cirstea (30ª) por 6-0 e 6-3 na quadra central de Flushing Meadows.