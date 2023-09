Ex-líder do Proud Boys é condenado a 22 anos por ataque ao Capitólio

436

O ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys Enrique Tarrio foi condenado nesta terça-feira (5) a 22 anos de prisão, a sentença mais dura imposta até o momento pelo ataque de janeiro de 2021 ao Capitólio americano.



"Nesse dia, foi quebrada nossa tradição ininterrupta de transferência pacífica do poder", disse o juiz distrital Timothy Kelly, durante uma audiência de quatro horas em Washington. "Tarrio era o líder máximo da conspiração."



Os promotores haviam pedido uma pena de 33 anos para Tarrio, 39, que não estava na capital americana em 6 de janeiro de 2021, mas que foi acusado de comandar o ataque ao Capitólio, realizado por cerca de 200 membros do Proud Boys.



Tarrio e outros membros do grupo foram condenados em maio por conspiração sediciosa, por seu papel na tentativa de impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 2020, contra o republicano Donald Trump.



O juiz mostrou-se impassível diante do arrependimento mostrado pelo réu. O dia 6 de janeiro de 2021 foi uma "vergonha nacional", disse ele ao se dirigir ao tribunal, antes do anúncio da sentença. "Meu candidato perdeu. Eu persisti, quando deveria ter me acalmado. Falhei miseravelmente. Este julgamento me tornou humilde."



Timothy Kelly levou em conta em seu cálculo os agravantes de terrorismo solicitados pelos promotores, mas proferiu para cada um dos acusados penas significativamente inferiores às solicitadas, por considerar que os réus "não tiveram a intenção de matar".



- General, não soldado -



Os promotores argumentaram que, embora não tenha estado presente em Washington no 6 de janeiro, "Tarrio causou muito mais danos do que poderia ter causado como um agitador individual". O réu agiu como "um general, em vez de soldado".



"A única razão pela qual Tarrio não participou ao lado dos demais é porque ele foi preso ao chegar a Washington e colocado sob ordem judicial para deixar o distrito", ressaltaram os promotores.



Tarrio estava em Baltimore, no estado vizinho de Maryland, devido a uma ordem judicial que o obrigou a deixar a capital federal. Seu advogado Nayib Hassan pediu clemência para esse filho de imigrantes cubanos originário da Flórida, ao insistir em sua cooperação nas investigações federais sobre tráfico de drogas e tráfico de pessoas.



Outro membro do Proud Boys, Ethan Nordean, 32 anos, foi condenado pelo juiz Kelly na semana passada a 18 anos de prisão. Stewart Rhodes, fundador da milícia de extrema direita Oath Keepers, peça-chave no ataque ao Capitólio, foi condenado a 18 anos no começo de 2023.



Donald Trump será julgado em Washington em março, acusado de conspirar para anular o resultado das eleições de novembro de 2020. Ele enfrenta acusações semelhantes em um caso separado no estado da Geórgia.



Mais de 1.100 pessoas foram acusadas pela Justiça no caso do ataque ao Capitólio. Cerca de 630 delas se declararam culpadas de diversas acusações e 110 foram declaradas culpadas em juízo.