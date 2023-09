Ex-líder do Proud Boys é condenado a 22 anos de prisão por ataque ao Capitólio

436

Enrique Tarrio, ex-líder do grupo de extrema direita Proud Boys, foi condenado, nesta terça-feira (5), a 22 anos de prisão, a sentença mais dura relacionada ao ataque ao Capitólio, sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021.



"Nesse dia foi quebrada nossa tradição ininterrupta de transferência pacífica do poder", disse o juiz distrital Timothy Kelly, durante uma audiência de quatro horas em Washington.



Os promotores haviam pedido uma pena de 33 anos de prisão para Tarrio, que não estava na capital americana em 6 de janeiro de 2021, mas foi acusado de comandar o ataque ao Capitólio, realizado por membros do Proud Boys.



Outro membro do grupo extremista, Ethan Nordean, de 32 anos, foi condenado pelo juiz Kelly na semana passada a 18 anos de prisão.



Stewart Rhodes, fundador da milícia de extrema direita Oath Keepers, peça-chave no ataque ao Capitólio, foi condenado a 18 anos de prisão no início do ano.