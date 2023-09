Indígenas protestam contra a corrupção na Guatemala

436

Dezenas de sacerdotes e líderes indígenas da Guatemala açoitaram simbolicamente o presidente Alejandro Giammattei e a procuradora-geral, Consuelo Porras, em protestos, nesta terça-feira (5), contra o governo, ao qual acusam de corrupção.



A aplicação simbólica do castigo corporal maia em praça pública acontece em meio às tensões pela perseguição da Procuradoria contra o partido Semente (Semilla) do presidente eleito, o social-democrata Bernardo Arévalo.



A sentença de 13 a 25 açoites com galhos de árvores em retratos de vários funcionários públicos ocorreu na calçada em frente ao Congresso e ao Palácio Nacional da Cultura, observaram jornalistas da AFP.



Embora na capital essa sanção tenha sido aplicada simbolicamente em algumas fotos, nas aldeias indígenas da Guatemala é comum que os membros da comunidade castiguem aqueles que infringem certas normas, à margem do sistema de justiça do país.



"Pela primeira vez está sendo aplicado o castigo Xik'a'y contra as elites das máfias da corrupção, esses que estão roubando e sugando o sangue e a vida dos povos", disse à AFP a sacerdotisa Alida Vicente.



"Estamos cansados de que a Justiça na Guatemala seja contrária ao que a lei diz, a Justiça está a serviço dos corruptos, das máfias, dos criminosos, das elites e não a serviço dos povos", acrescentou, antes de golpear as imagens.



Os maias também expressaram seu descontentamento "pelos grandes obstáculos que estão pondo para a posse" de Arévalo, disse à AFP o guia espiritual José Caniz.



Em um comunicado, os líderes indígenas acusaram Giammattei pelo "fracasso institucional que o país vive", pelas ações da Procuradoria contra o partido de Arévalo, e disseram que o presidente chefia o "governo mais corrupto da história guatemalteca".



Os maias representam 42% dos 17,6 milhões de guatemaltecos.



A punição com açoites em quem comete crimes é frequente na Justiça maia, mas a punição mais severa é o exílio da comunidade.