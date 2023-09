436

O sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Taylor Fritz nesta terça-feira (5) e se classificou pela 13ª vez às semifinais do US Open.



Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-4, em duas horas e 35 minutos na quadra central de Flushing Meadows.



Em outro recorde de sua carreira, 'Nole' superou a marca de Roger Federer e fará sua 47ª semifinal em torneios de Grand Slam, contra o vencedor do duelo entre os americanos Frances Tiafoe e Ben Shelton.