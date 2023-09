436

A jovem Coco Gauff, grande sensação do tênis americano, derrotou sem dificuldades a letã Jelena Ostapenko nesta terça-feira (5) e se classificou para as semifinais do US Open pela primeira vez na carreira.



Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas uma hora e sete minutos na quadra central de Flushing Meadows.



A próxima adversária da americana de 19 anos sairá do confronto entre a tcheca Karolina Muchova e a romena Sorana Cirstea.