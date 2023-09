Rumores em torno de possível mudança de nome da Índia

436

Rumores circulavam nesta terça-feira(5) na Índia de que autoridades pretendiam deixar de utilizar oficialmente a denominação inglesa de seu país, Índia, ao mencionarem "Bharat" em um convite aos líderes do G20.



No próximo fim de semana, Nova Délhi sediará uma cúpula do G20 e um jantar de Estado oferecido, segundo os convites, pelo "presidente do Bharat".



Bharat é um dos nomes oficiais do país na Constituição indiana e remonta a antigos textos hindus escritos em sânscrito. O primeiro-ministro, Narendra Modi, costuma utilizá-lo e os membros de seu partido, o BJP (nacionalista hindu), criticam a denominação "Índia", imposta pelo Reino Unido.



Segundo a rede de televisão News18, fontes governamentais anônimas afirmaram que os deputados do BJP poderiam apresentar uma resolução para dar proeminência ao uso oficial de "Bharat".



Durante décadas, os governos indianos tentam apagar as marcas da era colonial britânica, renomeando ruas e até cidades.



O Executivo de Modi mandou excluir nomes islâmicos de locais impostos sob o Império Mongol, que precedeu a colonização britânica. Parte da população denunciou a medida como uma tentativa de estabelecer a supremacia da religião hindu, majoritária no país.



