Inzaghi renova com a Inter de Milão até 2025

Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão desde junho de 2021, renovou seu contrato até 2025, anunciou o clube nesta terça-feira (5).



"A Inter de Milão está feliz em anunciar a prorrogação do contrato do treinador Simone Inzaghi, que agora está ligado ao clube até 2025", informou o time 'nerazzurro' em um breve comunicado.



Inzaghi, de 47 anos, levou a Inter à final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, em que a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Manchester City.



Sob seu comando, o time venceu as duas últimas edições da Copa da Itália, em 2022 e 2023. Antes de chegar a Milão, ele dirigiu a Lazio entre 2016 e 2021.



A Inter lidera o Campeonato Italiano com nove pontos em três jogos, empatada com seu arquirrival, o Milan. As duas equipes vão se enfrentar no dia 16 de setembro, quando as competições retornarem após as datas Fifa.



