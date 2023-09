436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta terça-feira (5) a linha de frente na região de Bakhmut, leste da Ucrânia, anunciou seu gabinete.



"Volodimir Zelensky visitou as brigadas que realizam ações ofensivas na área de Bakhmut", afirmou a presidência ucraniana em um comunicado.



As imagens divulgadas mostram Zelensky examinando mapas ao lado do comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Sirski, e de outros militares.



O presidente ouviu os relatos dos oficiais sobre a situação nas áreas sob sua responsabilidade e discutiu suas "necessidades" em termos de munições para a artilharia e para a defesa antiaérea.