Soldados israelenses matam palestino na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um palestino durante confrontos noturnos em um campo de refugiados da Cisjordânia, informou o ministério da Saúde palestino.



A vítima foi identificada pelo ministério palestino como Ayed Samih Khaled, 21 anos, que foi "atingido por munições letais da ocupação (israelense) disparadas contra a cabeça" no campo de Nur Shams, perto da cidade de Tulkarem



As Brigadas Al-Quds, braço armado da Jihad Islâmica Palestina, afirmou que Khaled era um de seus combatentes.



O exército israelense afirmou em um comunicado que "uma troca de tiros com vários suspeitos" aconteceu durante a operação.



Os moradores do campo de refugiados de Nur Shams, norte da Cisjordânia, afirmaram que as forças israelenses entraram no complexo por volta da meia-noite (18H00 de Brasília, segunda-feira).



"Pouco depois da entrada no campo, os confrontos explodiram entre alguns militantes e os soldados", afirmou um morador, que pediu anonimato.



"O exército veio com escavadeiras para destruir algumas ruas dentro do campo"", acrescentou.



Um centro desportivo de Nur Shams sofreu muitos danos durante a operação.



A violência vinculada ao conflito palestino-israelense aumentou desde o início do ano na região da Cisjordânia.



Ao menos 226 palestinos, 32 israelenses e duas pessoas de outras nacionalidades morreram desde o início do ano vítimas do conflito, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas por fontes oficiais.



Do lado palestino as vítimas incluem combatentes e civis. Do lado israelenses, três membros da minoria árabe estão entre os mortos.