Rússia não confirma reunião entre Putin e Kim Jong Un

O Kremlin não confirmou nesta terça-feira uma possível reunião entre Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un, que, segundo o governo dos Estados Unidos, pretende viajar ao exterior para um encontro bilateral com o presidente russo.



"Não, não podemos (confirmar), não temos nada a dizer sobre o tema", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.



A Casa Branca afirmou na segunda-feira que o líder norte-coreano tem a intenção de visitar a Rússia para discutir com Putin a venda de armas de Pyongyang para a guerra na Ucrânia.



Segundo o jornal The New York Times, o Kremlin deseja obter peças de artilharia e mísseis antitanque da Coreia do Norte, enquanto Kim busca tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, além de ajuda alimentar para sua população.



Para o governo dos Estados Unidos, os acordos "violariam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU" contra o programa de armas de Pyongyang.



Fontes da administração americana disseram ao NYT que Kim provavelmente viajará em um trem blindado este mês a Vladivostok, no extremo leste da Rússia e muito perto da fronteira com a Coreia do Norte, para o encontro com Putin.



A cidade às margens do Pacífico receberá de 10 a 13 de setembro o Fórum Econômico Oriental, que teve a participação de 68 países no ano passado.



O ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, afirmou na segunda-feira que discutiria com a Coreia do Norte a possibilidade de organizar exercícios militares conjuntos.



"Discutimos sobre isto com todo mundo, incluindo a Coreia do Norte. Por que não? Eles são nossos vizinhos", disse o ministro, citado pela agência de notícias TASS.



As viagens do líder norte-coreano ao exterior são raras. Além das visitas a Singapura e ao Vietnã em 2018 e 2019 para reuniões com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong Un fez quatro visitas à China. Ele também se reuniu com Putin em Vladivostok em 2019.