Torcedor é expulso do US Open por suposto grito de Hitler

Um torcedor foi expulso do US Open depois que o tenista alemão Alexander Zverev denunciou que alguém na arquibancada gritou uma "frase de Hitler".



O incidente ocorreu quando Zverev estava sacando no quarto set de sua batalha de oitavas de final contra o italiano Jannik Sinner, na noite de segunda para terça-feira, na quadra central de Flushing Meadows.



Zverev, que foi o vencedor da partida, se dirigiu ao juiz de cadeira James Keovathong para reclamar do suposto grito.



"Ele acabou de dizer a frase de Hitler mais famosa que existe neste mundo", disse o tenista ao o árbitro. "Isto é incrível".



Keothavong consultou imediatamente os agentes de segurança nas arquibancadas para que o responsável fosse identificado.



Passados alguns minutos, os seguranças foram até um homem que estava sentado em uma das primeiras fileiras e o ordenaram que deixasse o estádio.



Os jogos noturnos na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo (23 mil assentos), são famosos por sua atmosfera elétrica e barulhenta, o que também gerou críticas de jogadores, como Daniil Medvedev, que pede silêncio em momentos como o saque.



Na semana passada, a jogadora alemã Laura Siegemund também protestou contra o comportamento do público em sua derrota na primeira rodada para a americana Coco Gauff, favorita dos torcedores locais.



"Não me respeitaram, não respeitaram minha forma de jogar, não respeitaram a jogadora que sou, não respeitaram o bom tênis", disse Siegemund em lágrimas durante entrevista.