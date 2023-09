Antony é desconvocado da Seleção após acusações de agressão

436

O atacante Antony, do Manchester United, foi desconvocado da seleção Brasileira nesta segunda-feira (4), após ser acusado de agressão pela ex-namorada, o que o jogador nega.



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou em nota que, "a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF", o atacante foi cortado dos primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.



Antony tinha sido convocado pelo técnico Fernando Diniz para os duelos contra Bolívia, na próxima sexta-feira (8), em Belém, e Peru, no dia 12 de setembro, em Lima.



Para o seu lugar, Diniz chamou Gabriel Jesus, do Arsenal.



Antony, de 23 anos, se defendeu em sua conta no Instagram, ao afirmar que é "vítima" de "acusações falsas" de sua ex-namorada, Gabriela Cavallin.



"Posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que eu sou inocente", escreveu o jogador.



Prints de conversas de WhatsApp publicados nesta segunda-feira mostram supostas ameaças e intimidações feitas por Antony a Gabriela.



Em um trecho da conversa, a ex-namorada do jogador diz que ele deve pedir perdão "pelos chutes e agressões".



A mulher, que levou o caso à polícia em São Paulo, também aparece em uma foto com um ferimento na cabeça.



Antony disse que sua relação com Gabriela era "tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física".



"Em cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações", acrescenta o atacante, que explica que o caso está em segredo de justiça.



"Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência", concluiu.