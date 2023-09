Zelensky visita linha de frente na região ucraniana de Donetsk

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (4), que viajou à linha de frente da região de Donetsk, no leste do país.



O presidente publicou um vídeo em que aparece ao lado de comandantes e soldados em um local indeterminado da região de Donetsk, palco de combates contra as forças russas.



"Região de Donetsk. Estamos visitando as brigadas que defendem a Ucrânia como parte do grupo tático e operacional de Donetsk", informou Zelensky no Telegram, rede social na qual publicou um vídeo em que ele aparece reunido com soldados.



"Informações importantes, questões problemáticas, suprimentos que precisam ser aumentados, a criação de um sistema auxiliar de gerenciamento para garantir o fornecimento das brigadas e aumentar a motivação de nossos guerreiros", acrescentou.



A visita acontece um dia após Zelensky afirmar que planeja substituir o ministro da Defesa, Oleskiy Reznikov.



Na semana passada, as forças ucranianas reivindicaram vitórias táticas em sua contraofensiva para expulsar os russos dos territórios ocupados.