Putin considera contraofensiva ucraniana 'um fracasso'

O presidente russo, Vladimir Putin, insistiu nesta segunda-feira (4) em considerar como um "fracasso" a contraofensiva lançada em junho pelo Exército ucraniano, cujos avanços têm sido limitados no leste e no sul da Ucrânia.



"Não é um erro, é um fracasso. (...) É assim que parece agora", disse Putin durante uma coletiva de imprensa conjunta com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, em Sochi, no litoral russo do Mar Negro.



"Veremos o que acontece a partir de agora, mas espero que continue assim", acrescentou o presidente russo.



As autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira que as suas tropas fizeram um avanço limitado na frente sul, onde concentram a sua contraofensiva para repelir as forças russas, e que também recuperaram territórios perto da cidade de Bakhmut (leste).