Níger reabre espaço aéreo depois de um mês fechado

O governo resultante do golpe de Estado no Níger decidiu, nesta segunda-feira (4), reabrir o seu espaço aéreo a voos comerciais, depois de ficar fechado desde 6 de agosto, informou a Agência de Imprensa do Níger (ANP).



"O espaço aéreo da República do Níger está aberto a voos comerciais nacionais e internacionais", afirmou um porta-voz do Ministério de Transportes, citado pela ANP.



"O espaço aéreo permanece fechado para todos os voos militares e outros voos especiais, que são autorizados apenas pelas autoridades competentes", acrescentou.



O governo militar do Níger anunciou em 6 de agosto o fechamento do seu espaço aéreo "devido à ameaça de intervenção dos países vizinhos".



Poucas semanas após o golpe, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) ameaçou intervir militarmente no Níger.



As fronteiras aéreas e terrestres do Níger foram fechadas em 27 de julho, um dia após o golpe de Estado, e depois reabertas com cinco países vizinhos: Argélia, Burkina Faso, Líbia, Mali e Chade.



A Cedeao impôs grandes sanções econômicas ao Níger para enfraquecer o novo regime militar e devolver ao poder o presidente deposto, Mohamed Bazoum.