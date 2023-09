Hong Kong viveu em 2023 seu verão mais quente já registrado

436

Hong Kong viveu este ano o verão mais quente desde o início das medições, com recorde de temperatura, anunciou o governo nesta segunda-feira (4), em um momento em que várias regiões sofrem o impacto do aquecimento global.



Austrália, Índia e Japão também anunciaram na semana passada um recorde de temperaturas quentes.



Em Hong Kong, um território semiautônomo da China, as autoridades anunciaram nesta segunda-feira que "com temperaturas excepcionalmente altas em junho e julho", esta cidade teve "o verão mais quente já registrado".



A cidade teve uma temperatura média de 29,7 ºC no mês passado, que foi o agosto mais quente já registrado, segundo o Observatório de Hong Kong.



Este ano, a cidade também teve o julho mais quente já registrado e junho foi o quarto mais quente desde o início da coleta de dados, em 1884.



Os três anos mais quentes de Hong Kong foram registrados depois de 2018.



Nos últimos anos, recordes de temperatura foram quebrados em todo o mundo devido às mudanças climáticas, que geram volatilidade nas condições climáticas.



A capital chinesa, Pequim, registrou uma temperatura recorde de 41,1ºC em junho.



Os cientistas alertam que as mudanças climáticas, que estão ligadas à dependência de combustíveis fósseis, levam a uma intensificação das ondas de calor.



Os especialistas também afirmam que as mudanças climáticas aumentam a intensidade das tempestades tropicais, que provocam inundações muito rápidas e danos nas áreas costeiras.