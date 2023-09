Erdogan promete anúncio 'muito importante' sobre grãos após reunião com Putin

436

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu um anúncio "muito importante" sobre as exportações de grãos, em sua chegada ao balneário russo de Sochi, nesta segunda-feira (4), após sua reunião com seu homólogo russo, Vladimir Putin.



"Penso que a mensagem que transmitiremos na entrevista coletiva que se seguirá à nossa reunião será muito importante para o mundo, particularmente para os países africanos em desenvolvimento", afirmou o presidente.



Putin disse estar "aberto a discussões" sobre o acordo de grãos, do qual seu país se retirou em julho e que Ancara tenta reativar.



A Rússia abandonou o acordo que permitia a exportação de cereais ucranianos, cruciais para o abastecimento alimentar mundial, criticando o fato de seus próprios grãos e fertilizantes estarem bloqueados por sanções ocidentais.



Desde então, a Rússia ameaçou atacar os navios que partem dos portos ucranianos no Mar Negro e intensificou os ataques às infraestruturas portuárias de seu inimigo.