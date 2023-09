Peru sofre mais duas baixas para estreia contra o Paraguai nas Eliminatórias

436

A seleção peruana sofreu duas novas baixas a quatro dias de estrear contra o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, informou neste domingo (3) a federação do país.



"A Federação Peruana de Futebol anuncia a convocação de Carlos Ascues e a retirada de Anderson Santamaría e Pedro Aquino da lista de convocados devido a lesões", afirmou a FPF em um comunicado.



O técnico peruano, Juan Reynoso, deixou de fora do elenco o atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula e os criativos meio-campistas Christian Cueva e Edison Flores, ambos afastados por lesão.



O atacante e artilheiro Paolo Guerrero, de 39 anos, jogador da LDU, é um dos destaques entre os convocados pelo treinador.



A seleção peruana estreia visitando o Paraguai em Ciudad del Este no dia 7 de setembro e recebe o Brasil no Estádio Nacional de Lima no dia 12 pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, que será coorganizada por México, Canadá e Estados Unidos.



A competição dará seis vagas 'e meia' à América do Sul para o próximo Mundial, que passará de 32 para 48 participantes.



A seleção que terminar na sétima posição das Eliminatórias Sul-Americanas disputará um playoff intercontinental, em março de 2026.