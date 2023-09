Djokovic vence Gojo sem sustos e avança às quartas de final do US Open

436

Depois do susto monumental na rodada anterior, Novak Djokovic conquistou neste domingo uma vitória confortável sobre o croata Borna Gojo e avançou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.



O astro sérvio venceu Gojo, número 105 do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 7-5 e 6-4 sem grandes dificuldades em duas horas e 25 minutos na quadra central de Nova York e continua firme sua trajetória rumo ao seu 24º título de Grand Slam.



Djokovic, que chegou às quartas de final em Nova York em 13 de suas 17 participações, enfrentará o tenista local Taylor Fritz (9º na ATP) valendo uma vaga nas semifinais.



O sérvio nunca perdeu para Fritz, campeão do ano passado em Indian Wells, nos sete duelos anteriores.



O californiano, porém, teve um desempenho de altíssimo nível nesta primeira semana em Flushing Meadows e é o único jogador que não perdeu um único set e sofreu apenas uma quebra de serviço.



Caso vença Fritz, Djokovic certamente terá pela frente outro duelo contra um jogador local: o jovem Ben Shelton ou mais experiente Frances Tiafoe.



"São três americanos nas quartas de final pela primeira vez desde 2005 e isso é ótimo para o tênis americano e para o Aberto dos Estados Unidos", enfatizou Djokovic na quadra.



"Taylor (Fritz) se consolidou nos últimos anos como um dos 10 melhores tenistas da ATP. Ele jogou um tênis muito bom, principalmente nas quadras duras de seu país, e melhorou muito nestes anos", reconheceu o astro sérvio.



"As partidas agora serão mais difíceis, mas estou pronto para isso", disse Djokovic, que muitos fãs esperam ver novamente na final do Grand Slam contra o prodígio espanhol Carlos Alcaraz.



Contra Gojo, Djokovic desfrutou de todas as facilidades que lhe foram negadas na sexta-feira pelo seu compatriota Laslo Djere, que o obrigou a reagir após perder os dois primeiros sets numa virada épica que durou quase quatro horas na madrugada de Nova York.



O croata, estreante nesta fase do Grand Slam e sem troféus em seu currículo, só mostrou a que veio no início do segundo set com uma quebra de serviço com a qual abriu 2-0.



Gojo imediatamente se sabotou ao cometer quatro duplas faltas que permitiram a Djokovic devolver o break e retomar o ímpeto rumo a uma vitória inevitável.



"Uma das chaves foi neutralizar o seu saque, reduzir o número de 'aces' e winners", disse Djokovic sobre a partida.



"Administrei minhas energias, fui bem em momentos importantes e estou feliz por vencer em três sets", disse 'Nole' antes de explicar as interações contínuas e acaloradas que mantém com seus treinadores durante os jogos.



"Eles me mantêm afiado e eu também", brincou.



--- Resultados deste domingo do Aberto dos Estados Unidos:



- Simples masculino, oitavas de final:



Frances Tiafoe x Rinky Hijikata (AUS) 6-4, 6-1, 6-4



Ben Shelton (EUA) x Tommy Paul 6-4, 6-3, 4-6, 6-4



Taylor Fritz x Dominic Stricker (SUI) 7-6 6-4, 6-4



Novak Djokovic x Borna Gojo (CRO) 6-2, 7-5, 6-4