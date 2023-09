Djokovic vence Gojo sem sustos e avança às quartas de final do US Open

436

Depois do susto monumental na rodada anterior, Novak Djokovic conquistou neste domingo uma vitória confortável sobre o croata Borna Gojo e avançou às quartas de final do Aberto dos Estados Unidos.



O astro sérvio venceu Gojo, número 105 do ranking da ATP, por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 7-5 e 6-4 sem grandes dificuldades em duas horas e 25 minutos na quadra central de Nova York e continua firme sua trajetória rumo ao seu 24º título de Grand Slam.



Djokovic, que reagiu contra o compatriota Laslo Djere na sexta-feira, após perder os dois primeiros sets, vai enfrentar o americano Taylor Fritz (9º no ranking da ATP) na próxima fase valendo uma vaga nas semifinais.



--- Resultados deste domingo do Aberto dos Estados Unidos:



- Simples masculino, oitavas de final:



Frances Tiafoe x Rinky Hijikata (AUS) 6-4, 6-1, 6-4



Ben Shelton (EUA) x Tommy Paul 6-4, 6-3, 4-6, 6-4



Taylor Fritz x Dominic Stricker (SUI) 7-6 6-4, 6-4



Novak Djokovic x Borna Gojo (CRO) 6-2, 7-5, 6-4