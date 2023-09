Francês Dimitri Payet estreia no Vasco no empate (1-1) contra o Bahia

436

O meia francês Dimitri Payet estreou neste domingo (3) com a camisa do Vasco da Gama no empate em 1 a 1 na visita ao Bahia, em partida da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Payet, principal reforço do Vasco na janela de transferências de inverno para o segundo turno do Brasileirão, entrou em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, após o intervalo substituindo Serginho.



O francês de 36 anos jogou pouco, mas ajudou a sua equipe a arrancar o empate após o Bahia abrir o placar no fim do primeiro tempo.



O argentino Vegetti, de pênalti, marcou o gol de empate para o time carioca aos 63 minutos de jogo.



Com uma extensa carreira na Europa, onde atuou pelo Nantes, Saint Etienne, Lille e Olympique de Marselha na França, pelo inglês West Ham, além de ter vestido a camisa da seleção francesa 38 vezes, Payet é a principal aposta para que o Vasco saia da zona de rebaixamento.



Após disputar a 22ª rodada, o time carioca é antepenúltimo com 17 pontos, a cinco da primeira posição da zona de permanência, justamente ocupada pelo adversário deste domingo, o Bahia, embora o Vasco tenha disputado um jogo a menos.



Além de Payet, o Vasco foi reforçado com a chegada do veterano treinador argentino Ramón Díaz e de jogadores como o chileno Gary Medel, o paraguaio Sebastián Ferreira, o argentino Pablo Vegetti e brasileiros de renome como Praxedes, Maicon, Serginho e Rossi.



Payet pode estrear como titular do Vasco na próxima partida, sábado, dia 16 de setembro, no clássico carioca contra o Fluminense.