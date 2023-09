Dois mortos após disparos em salão de casamentos no Canadá

436

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas na noite de sábado após disparos no estacionamento de um salão de festas em Otawa, informaram autoridades canadenses.



Dois casamentos eram celebrados no local quando os tiros obrigaram os convidados a correrem em busca de abrigo.



"Foi um caos" disse à AFP Nico, que não quis dizer o sobrenome e que foi até o local para buscar um amigo.



"Foram disparos rápidos, seguidos por gritos, depois uma pausa e mais tiros, provavelmente mais uns 15 ou 16, que eu me lembre", explicou.



Os disparos começaram às 22h21 locais (23h21 em Brasília) no estacionamento do centro de convenções que fica no extremo sul da cidade.



A polícia "disse para permanecermos em nossos veículos. Não podíamos deixar o local", afirmou a testemunha.



Os mortos no ataque são dois homens de 26 e 29 anos, ambos de Toronto, segundo a Polícia de Ottawa.



A entidade afirmou que dois americanos estavam entre os seis feridos, mas que não corriam risco de morrer.



"Estamos unindo as peças do quebra-cabeças", garantiu à AFP o investigador Martin Groulx.



As autoridades não têm indícios de que o ataque respondeu a um crime de ódio "relacionado à raça ou crenças religiosas".



Ninguém havia sido preso até a tarde de domingo.



As duas mortes elevam a 12 o número de homicídios registrados em 2023 em Ottawa, a capital do Canadá, cuja população é de cerca de um milhão de habitantes e que, junto com outras cidades do país, enfrentam um aumento da violência armada nos últimos anos.