Coco Gauff vence e encerra retorno triunfal de Wozniacki ao US Open

A jovem americana Coco Gauff encerrou o fabuloso retorno de Caroline Wozniacki ao Aberto dos Estados Unidos e garantiu sua classificação para as quartas de final do Grand Slam de Nova York.



Gauff, de 19 anos, derrotou Wozniacki, de 33, nesta emocionante batalha geracional por 6-3, 3-6 e 6-1, com o enorme apoio de sua torcida na quadra central de Nova York.



Grande esperança do tênis local, Gauff enfrentará a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e atual campeã, ou a letã Jelena Ostapenko nas quartas de final.



Já Wozniacki se despediu com mais uma grande atuação no primeiro Grand Slam que disputou desde sua aposentadoria no início de 2020.



Depois de dar à luz duas vezes, a ex-número um do mundo voltou ao circuito em agosto e em Nova York obteve três vitórias espetaculares, uma delas contra a 11ª cabeça-de-chave, Petra Kvitova.



"É como se ele nunca tivesse saído [do circuito]", reconheceu Gauff. "O nível em que ela jogou hoje foi incrível", elogiou. "Ela foi uma inspiração para mim", lembrou a joia de Delray Beach (Flórida), que tinha três anos quando Wozniacki fez sua estreia no Grand Slam.



"Cresci vendo Caroline jogar e vencer o Aberto da Austrália (2018). Dividir a quadra com ela foi uma honra", acrescentou.



Obviamente, agora estou decepcionada", disse Wozniacki aos repórteres. "Queria ir mais longe no torneio. Mas no geral acho que fiz um bom trabalho esta semana. Há muitas coisas que posso tirar deste Grand Slam e derrotei grandes jogadoras. Hoje Coco jogou um pouco melhor que eu", reconheceu.



"Acho que meu jogo é muito bom. Posso vencer qualquer uma, mas também posso perder se não jogar o meu melhor", admitiu.



"Estou no caminho certo", disse ela sobre seu futuro. "Estou recuperando minha forma, minhas pernas. Sei que meu treino está certo. Estou impaciente para enfrentar mais desafios e mais jogadoras", disse ela, confiante.



--- Jogos deste domingo do US Open:



- Oitavas de final (simples feminino):



Cori Gauff x Caroline Wozniacki (DIN) 6-3, 3-6, 6-1



Sorana Cirstea x Belinda Bencic 6-3, 6-3



Karolína Muchová x Wang Xinyu (CHN) 6-3, 5-7, 6-1



Iga Swiatek x Jelena Ostapenko