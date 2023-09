PSG goleia em visita ao Lyon (4-1) com dois gols de Mbappé

436

Com uma chuva de gols no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain venceu sem dificuldades o Lyon por 4 a 1 fora de casa neste domingo (3) no encerramento da 4ª rodada da Ligue 1, numa noite em que Kylian Mbappé voltou a brilhar marcando dois gols, assim como havia acontecido no fim de semana passado contra o Lens.



Depois de emendar dois empates nas duas primeiras rodadas, o PSG conseguiu duas vitórias consecutivas e agora acumula 8 pontos, o que lhe permite subir ao segundo lugar. O time da capital supera o Olympique de Marselha (3º), que ficou no empate em 1 a 1 em sua visita ao Nantes na sexta-feira, graças ao melhor saldo de gols.



Os parisienses agora só têm à frente na tabela o Monaco (10 pontos), que venceu no sábado por 3 a 0 o Lens, vice-campeão da temporada passada e agora na zona de rebaixamento (17º, penúltimo) com apenas um ponto.



Também nessa parte inferior da tabela e com um ponto está o Lyon, como último colocado devido ao saldo de gols inferior, depois da goleada deste domingo no estádio Décines-Charpieu.



O primeiro gol do Paris Saint-Germain veio aos 3 minutos, em um pênalti cometido sobre o uruguaio Manuel Ugarte e que foi convertido por Mbappé.



O segundo saiu aos 20 minutos, quando um chute de Ousmane Dembelé foi repelido pelo goleiro e o rebote, quase na cara do gol, ficou com Achraf Hakimi, que em dois tempos mandou para o fundo da rede do time da casa.



Após receber uma assistência de Ugarte, o espanhol Marco Asensio marcou o terceiro aos 38 minutos ao ficar no mano a mano com o goleiro Anthony Lopes, que jogou com uma máscara protetora no rosto, e nos acréscimos (45+2') Mbappé marcou seu segundo da noite. Um passe longo de Asensio lançou o craque em velocidade até finalizar o contra-ataque com um chute certeiro e colocado, fazendo 4 a 0 antes do intervalo.



No início do segundo tempo, Dembelé mandou a bola na trave aos 56 minutos e o PSG administrou bem a vantagem, mas não marcou mais.



O Lyon ainda conseguiu marcar seu gol de honra com um pênalti convertido por Corentin Tolisso aos 74 minutos de jogo.



Kylian Mbappé, com cinco gols, passa a ser o artilheiro isolado da Ligue 1, com um a mais que Wissam Ben Yedder (do Monaco) e o egípcio Mostafa Mohamed (do Nantes) .



- Vitória sofrida do Lille -



Nos demais jogos deste domingo, o destaque foi a vitória do Lille por 1 a 0 sobre o Montpellier, com um gol do turco Yusuf Yazici logo aos dois minutos de jogo.



O Lille, que esta semana se classificou com dificuldades para a fase de grupos da Conference League depois de vencer o croata Rijeka num 'playoff', é agora quinto na tabela e soma 7 pontos, os mesmos do Reims (4º), que empatou neste domingo em 2 a 2 fora de casa com o Metz (13º).



Diante do Montpellier o Lille teve dificuldades para manter a curta vantagem ao longo do jogo enquanto o adversário tentava chegar diversas vezes e até viu o gol de Arnaud Nordin ser anulado nos acréscimos.



"Fizemos muitas coisas boas hoje. Gosto da forma como a equipe controlou o jogo. Foi importante marcar primeiro", disse o treinador do Lille, Paulo Fonseca, que considerou a vitória "importante no aspecto mental" para a sua equipe.



Na zona inferior, a principal novidade foi que o Clermont (16º), que havia iniciado o campeonato com três derrotas consecutivas, conseguiu somar o primeiro ponto da temporada ao empatar em 2 a 2 com o Toulouse (12º). O Clermont arrancou o empate com um gol de Florent Ogier nos acréscimos (90+6').



--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato francês



- Sexta-feira:



Nantes - Olympique de Marselha 1 - 1



- Sábado:



Brest - Rennes 0 - 0



Monaco - Lens 3 - 0



- Domingo:



Toulouse - Clermont-Ferrand FC 2 - 2



Metz - Reims 2 - 2



Lille - Montpellier 1 - 0



Le Havre - Lorient 3 - 0



Nice - Strasbourg 2 - 0



Lyon - PSG 1 - 4



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 10 4 3 1 0 13 5 8



2. PSG 8 4 2 2 0 8 3 5



3. Olympique de Marselha 8 4 2 2 0 7 4 3



4. Reims 7 4 2 1 1 8 5 3



5. Lille 7 4 2 1 1 5 5 0



. Brest 7 4 2 1 1 5 5 0



7. Rennes 6 4 1 3 0 8 4 4



8. Nice 6 4 1 3 0 4 2 2



9. Strasbourg 6 4 2 0 2 4 6 -2



10. Le Havre 5 4 1 2 1 8 6 2



11. Lorient 5 4 1 2 1 5 5 0



12. Toulouse 5 4 1 2 1 5 6 -1



13. Metz 5 4 1 2 1 6 9 -3



14. Montpellier 4 4 1 1 2 7 7 0



15. Nantes 2 4 0 2 2 5 8 -3



16. Clermont-Ferrand FC 1 4 0 1 3 4 9 -5



17. Lens 1 4 0 1 3 4 10 -6



18. Lyon 1 4 0 1 3 3 10 -7