Ben Shelton se torna o americano mais jovem nas quartas do US Open desde Roddick

O tenista americano Ben Shelton venceu neste domingo (3) o compatriota Tommy Paul e conseguiu a primeira vaga nas quartas de final masculina do Aberto dos Estados Unidos.



Shelton, número 47 do ranking da ATP, venceu Paul (14º) por 6-4, 6-3, 4-6 e 6-4 em duas horas e 49 minutos no primeiro jogo do dia na quadra central de Nova York, a maior no mundo.



A jovem promessa de Atlanta, que registrou o saque mais potente do torneio, enfrentará outro compatriota Frances Tiafoe (10ª ATP) ou o australiana Rinky Hijikata (110ª) nas primeiras quartas de final em Flushing Meadows.



Por enquanto, Shelton já é, aos 20 anos, o tenista americano mais jovem a chegar às quartas de final desde Andy Roddick em 2002. Um ano depois, Roddick conquistou o último título de um jogador local em Nova York.



Neste domingo, Shelton se impôs diante de seu oponente com seu serviço devastador, conseguindo um total de 16 'aces' contra 6 de Paul, o que lhe permitiu assumir uma confortável vantagem de dois sets.



A promessa local mostrou então um sinal de maturidade ao superar uma derrota no terceiro set contra o perigoso Paul, que o havia eliminado no início deste ano nas quartas de final do Aberto da Austrália.



Paul, que no mês passado conseguiu vencer o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, em Toronto, não conseguiu manter a reação até uma virada e acabou parabenizando o jovem compatriota na rede da quadra.



"Desta vez foi diferente. Estou em casa diante de uma torcida americana", disse Shelton sobre a diferença em relação à derrota na Austrália. "A partir dessa partida aprendi como ser mentalmente mais forte e estar pronto para longas batalhas".



"É difícil acreditar que estou jogando na quadra Arthur Ashe lotada diante de uma multidão", disse Shelton, que impressionou o público com um saque de 240 o mais rápido de todo o torneio.



"Fiz isso por causa da adrenalina, em outro cenário não teria feito", disse 'Big Ben' após comemorar a vitória mostrando seus bíceps aos torcedores.



--- Jogos deste domingo do Aberto dos Estados Unidos:



- Simples masculino, oitavas de final



Ben Shelton (EUA) x Tommy Paul 6-4, 6-3, 4-6, 6-4



Frances Tiafoe x Rinky Hijikata (AUS)



Taylor Fritz x Dominic Stricker (SUI)



Novak Djokovic x Borna Gojo (CRO)