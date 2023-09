Inter de Milão goleia Fiorentina (4-0) com dois gols de Lautaro Martínez

436

A Inter de Milão, que tem apresentado um futebol convincente desde o início do campeonato, goleou a Fiorentina por 4 a 0 neste domingo (3), no estádio Giuseppe Meazza, com dois gols do argentino Lautaro Martínez, resultado que deixa os 'nerazzurri' como co-líderes.



Apenas o vizinho Milan também venceu os três primeiros jogos do campeonato, mas o saldo de gols beneficia a Inter, que ainda não sofreu nenhum.



Os nerazzurri chegaram ao intervalo já na frente no placar, graças ao gol aos 23 minutos do atacante Marcus Thuram, uma das novas contratações do time de Milão. Já no segundo tempo, o francês tocou para Lautaro Martínez ampliar (53'), antes do turco Hakan Calhanoglu (58') converter um pênalti.



O zagueiro colombiano Juan Cuadrado deu uma assistência para Lautaro marcar novamente (73'). Foi sua segunda dobradinha na temporada, depois de também ter marcado dois gols na primeira rodada contra o Monza. O campeão mundial pela Argentina na Copa do Catar soma cinco gols em um bom início de campeonato.



No outro jogo disputado, o Torino conseguiu vencer o Genoa por 1 a 0, com um gol nos acréscimos do sérvio Nemanja Radonjic (90+4') que garantiu a primeira vitória da temporada aos donos da casa.



--- Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:



- Sexta-feira:



Sassuolo - Hellas Verona 3 - 1



Roma - Milan 1 - 2



- Sábado:



Bologna - Cagliari 2 - 1



Udinese - Frosinone 0 - 0



Atalanta - Monza 3 - 0



Napoli - Lazio 1 - 2



- Domingo:



Inter - Fiorentina 4 - 0



Torino - Genoa 1 - 0



Lecce - Salernitana



Empoli - Juventus



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Inter 9 3 3 0 0 8 0 8



2. Milan 9 3 3 0 0 8 2 6



3. Atalanta 6 3 2 0 1 6 2 4



4. Napoli 6 3 2 0 1 6 3 3



5. Hellas Verona 6 3 2 0 1 4 4 0



6. Juventus 4 2 1 1 0 4 1 3



7. Lecce 4 2 1 1 0 4 3 1



8. Fiorentina 4 3 1 1 1 6 7 -1



9. Bologna 4 3 1 1 1 3 4 -1



. Frosinone 4 3 1 1 1 3 4 -1



11. Torino 4 3 1 1 1 2 4 -2



12. Lazio 3 3 1 0 2 3 4 -1



13. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2



14. Genoa 3 3 1 0 2 2 5 -3



. Monza 3 3 1 0 2 2 5 -3



16. Salernitana 2 2 0 2 0 3 3 0



17. Udinese 2 3 0 2 1 1 4 -3



18. Roma 1 3 0 1 2 4 6 -2



19. Cagliari 1 3 0 1 2 1 4 -3



20. Empoli 0 2 0 0 2 0 3 -3