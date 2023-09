436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, destituiu, neste domingo (3), o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, e pediu "um novo enfoque" no Ministério, um ano e meio depois do início da invasão russa.



"Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia", disse Zelensky em sua aparição diária. "Oleksiy Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Acredito que o ministério necessita de um novo enfoque e outras formas de interação tanto com os militares como com a sociedade em geral", acrescentou.