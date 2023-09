Nigéria muda quase todos os embaixadores em busca de 'eficiência'

436

O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, decidiu mudar quase todos os embaixadores do país, uma medida que pretende melhorar a "eficiência" da diplomacia e que integra uma série de reformas adotadas pelo governo.



Tinubu - eleito em fevereiro em uma votação contestada pela oposição - iniciou uma série de reformas para tentar revitalizar a economia e estimular os investimentos, mas a estratégia provocou o aumento do custo de vida da população com o corte dos subsídios.



O porta-voz da presidência, Ajuri Ngelale, anunciou que a reestruturação do serviço diplomático foi decidida após uma análise da situação dos consulados e embaixadas da Nigéria.



"O presidente está determinado a garantir que a eficiência e a qualidade de primeira classe caracterizem a partir de agora os serviços no país e no exterior para os cidadãos, os residentes e potenciais visitantes", explicou.



As únicas exceções são os diplomatas na ONU em Nova York e em Genebra.