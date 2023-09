Verstappen conquista no GP de Itália sua 10ª vitória consecutiva, um recorde

436

O holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial de Fórmula 1, venceu neste domingo (3) o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, 14ª etapa da temporada, sua décima corrida consecutiva, um recorde.



Atual bicampeão mundial, Verstappen terminou à frente do companheiro de euipe Sergio Pérez e da Ferrari do espanhol Carlos Sainz, que largou da pole position no circuito de Monza.



Relegado à segunda posição, Sainz também foi ultrapassado por Pérez na 46ª volta, e terminou com uma luta 'fratricida' em que superou seu companheiro Charles Leclerc.



O monegasco ficou em quarto lugar, à frente das Mercedes de George Russell (5º) e Lewis Hamilton (6º).



A vitória de Verstappen - 12ª em 14 corridas realizadas nesta temporada - faz com que o holandês supere o recorde do tetracampeão mundial Sebastian Vettel (nove triunfos consecutivos em 2013), marca que igualou na semana passada em Zandvoort, no Grande Prêmio da Holanda.



No Mundial de Pilotos, o astro da Red Bull tem 145 pontos de vantagem sobre Pérez, o outro piloto a ter vencido provas este ano (GP da Arábia Saudita e GP do Azerbaijão).



Mais cedo, a largada do GP da Itália precisou ser adiada devido a um problema mecânico na AlphaTauri de Tsunoda Yuki, que foi forçado a parar na área de escape da pista durante a volta de apresentação.



O início da corrida ocorreu cerca de vinte minutos depois, após a retirada do carro do japonês.